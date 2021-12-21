Заснеженным заповедником в Чернобыльской зоне гуляло стадо одичавших коров

В Чернобыльской зоне одичавшее стадо коров снова попало в объектив камеры. Ученые насчитали в главном стаде 20 голов.

Об этом сообщил Чернобыльский радиационно-экологический заповедник в Facebook.

Фото: Сергей Жила

Отмечается, что за одичавшими коровами в зоне отчуждения следят уже несколько лет.

"Как свидетельствуют последние наблюдения, в этом году в стаде сменился лидер: молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"

Специалисты добавили, что внешний вид животных говорит о способности пережить зиму.

"Быки, коровы и телята – в меру упитанные и, надеемся, хорошо переживут и эту зиму", - отметили в сообщении.

Стадо одичавших коров в Чернобыльской зоне появилось после того, как в 2016 году умерли хозяева животных - самопоселенцы села Лубянка. После этого стадо начало жить на свободе. Никакие погодные условия, даже снега и большие морозы, не помешали размножению коров. Животные относятся к распространенной на Полесье украинской черно-пестрой молочной породе.