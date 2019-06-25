Заря объяснил, в чем причина действий Филарета

Представитель ПЦУ пояснил, что Филарет стал жертвой пропаганды. Фото: Укринформ

Почетный патриарх Филарет стал жертвой российской пропаганды.

Его картину мира формируют люди, которые подают ему соответствующие публикации, написал в Facebook заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ архиепископ Евстратий (Зоря).

"Досадно наблюдать, как почетный патриарх Филарет созывает пресс-конференцию в частности для того, чтобы цитировать лживую пропаганду из российских информационных свалок, причем уже неоднократно опровергнутую", - написал он.

С этого Заря сделал 2 вывода.

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"1. Способность критически оценивать информацию и отличать правду от лжи значительно снизилась. Однако это еще можно понять, хотя и не оправдать, учитывая возраст и эмоциональное состояние. Но 2. Гораздо более молодые люди, которые точно знают, что подают ему публикации с кремлевским душком - вот кто теперь формирует его картину мира, пользуясь возрастом и эмоциональным состоянием почетного патриарха", - считает архиепископ.

"Если так пойдет дальше - тогда что - ожидать на следующем брифинге цитирование публикаций "Союза православных журналистов"? Или "расколамнет"? Таким образом будет "утверждаться действительно независимая Украинская Церковь"?" - спрашивает Заря.

"Восстановленный" Филаретом Киевский патриархат создает собственный синод из 5 епископов. Всех их накануне отлучили от священнослужения.