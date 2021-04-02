Зарубежные поездки смогут восстановить только после массовой вакцинации

Кулеба объяснил, когда украинцы смогут ездить за границу. Фото: Reuters

Зарубежные поездки возобновятся после завершения вакцинации в Украине и мире.

Дипломаты обещают сделать все, чтобы украинцы как можно раньше получили достаточное количество вакцин, сказал в интервью Kyiv Post министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

МИД ведет диалог с ЕС, чтобы создать новую среду путешествий максимально доступной для украинцев.

"Но сейчас главный приоритет - вакцинация. Полноценные международные поездки не будут восстановлены, пока не будет завершена вакцинация и пока пандемия не будет взята под контроль", - отметил Кулеба.

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Добавил, что до сих пор существует дефицит вакцин. Многие страны запрещают экспорт до полной вакцинации своего населения.

Из-за медленных темпов вакцинации против коронавируса формировать коллективный иммунитет придется долго. В частности, 10 лет на это уйдет у Украины, Пакистана и Бангладеша. Многие страны, где вакцинация проходит стремительными темпами, приблизятся к формированию коллективного иммунитета против болезни в следующем году.