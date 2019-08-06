Зарабатывали 500 тыс. грн в месяц: СБУ разоблачила мошенников

Двух злоумышленников полиция задержала и сообщила о подозрении. Фото: vilne.info

Мошенники выманивали у людей деньги через интернет за масштабной схемой.

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили это и заблокировали, сообщили в пресс-службе СБУ.

В мошенничестве участвовали киевляне, которые предлагали людям денежные займы через специальные веб-платформы.

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Чтобы получить такой "кредит", людям сначала предлагали перевести деньги на банковские счета. Злоумышленники убеждали, что это плата за так называемые проверочные и посреднические действия, например, уплата налога или аванса за услуги юристов. После этого никаких кредитов не выдавали.

От мошенников страдали преимущественно тяжелобольные люди. Были и онкобольные, лечение которых дорого стоит. Если клиент отказывался, то злоумышленники применяли психологическое давление, угрожали отказать в кредите и внести в черный список тех заемщиков, которым нельзя доверять.

Каждый месяц от таких схем преступники выманивали почти 500 тисяч гривен.

Сотрудники СБУ во время следствия нашли в домах и машинах мошенников мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие доказательства преступлений.

Двух злоумышленников полиция задержала и сообщила о подозрении. СБУ вместе с полицией ищут остальных участников банды.

В Киеве обнаружили предприятие, которое продавало фальшивые путевки в элитных курортов. Таким образом мошенники завладели суммой свыше 4 млн грн.