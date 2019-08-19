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понедельник, 19 августа 2019 12:41

Жара возвращается: как сильно поднимутся столбики термометров

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Жара возвращается: как сильно поднимутся столбики термометров
В Украину возвращается жара. ФОТО: 112

Во вторник, 20 августа, в Украину придет антициклон, который принесет сильную жару.

Во вторник на юге, на востоке и в большинстве центральных областей ожидается +28...+33 градуса. На Севере и Западе Украины ожидается +25...+30 градусов, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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В последующие дни жара будет только усиливаться. В восточных областях, в центре и на юге местами вероятно +35...+37 градусов.

В столице 20 августа будет сухо солнечно и жарко, максимальная температура воздуха около +30 градусов.

В понедельник, 19 августа, в Украине ожидается солнечная погода. Облачно будет только в восточных и Сумской областях.

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