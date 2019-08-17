С завтрашнего дня в Украину придет жара

Следующая неделя будет теплой. Фото: Politeka

После прохладной недели в Украине начнется потепление.

18 августа воздух в Украине прогреется до + 24-29 градусов. Местами в Черниговской и Сумской области будет + 20-23 градуса, написала на Facebook синоптик Наталья Диденко.

Дожди в воскресенье маловероятны. На северо-востоке будет больше облаков и возможен небольшой дождь.

В Киеве ожидается сухая погода с температурой от +24 до +26 градусов днем.

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"Неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до + 32-37 градусов", - пишет Диденко.

17 августа Украина будет одной из самых холодных стран. Дневная температура воздуха составит +17...+24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, +23...+28 градусов.