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суббота, 17 августа 2019 18:26

С завтрашнего дня в Украину придет жара

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С завтрашнего дня в Украину придет жара
Следующая неделя будет теплой. Фото: Politeka

После прохладной недели в Украине начнется потепление.

18 августа воздух в Украине прогреется до + 24-29 градусов. Местами в Черниговской и Сумской области будет + 20-23 градуса, написала на Facebook синоптик Наталья Диденко.

Дожди в воскресенье маловероятны. На северо-востоке будет больше облаков и возможен небольшой дождь.

В Киеве ожидается сухая погода с температурой от +24 до +26 градусов днем.

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"Неделя обещает жару - термический пик предполагается 21 августа, когда столбики термометров поднимутся до + 32-37 градусов", - пишет Диденко.

17 августа Украина будет одной из самых холодных стран. Дневная температура воздуха составит +17...+24 градуса. В южной части и на востоке будет теплее, +23...+28 градусов.

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Дата
17
августа

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  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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