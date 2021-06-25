Жара в Украине побила 136-летний температурный рекорд

 
Ексклюзивы
1/5
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Изображают зевак и сочувствие: почему подозреваемые возвращаются на место преступления
Просмотров: 297
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Просмотров: 972
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
"Не стоит паниковать" - политолог о приглашении Путина на саммит ЕС
Просмотров: 342
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Назвали специфический симптом коронавируса "Дельта"
Просмотров: 1548
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Синячки из Херсона, шикардосний помидор, картофель для работящих рук: как продавцы рекламируют товар
Просмотров: 882
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Фирташ и Фукс могут обойти решение СНБО
Просмотров: 288
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
Масштабы помощи союзников СССР во время Второй мировой войны показали в Киеве
1 Просмотров: 1611
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
"Я и не думала, что до сих пор будет так больно" — в Киеве открыли Музей военного детства
Просмотров: 252
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Просмотров: 729
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
"Вынуждена ехать на заработки в Польшу": за газ насчитали 44 тыс. грн долга
Просмотров: 2106
Фото
Все фото
8
3
10
10
6
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Зеленский признался, почему всю жизнь с Еленой
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные &quot;апартаменты&quot;
Три этажа и девять квартир: котам построили роскошные "апартаменты"
Ярославский создал украинское производство ПЦР-тестов в харьковском &quot;Экополис ХТЗ&quot;
Ярославский создал украинское производство ПЦР-тестов в харьковском "Экополис ХТЗ"
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
Книжный арсенал стартовал - яркие фото с грандиозного фестиваля
&quot;Клубничный&quot; месяц: когда наблюдать последнее суперлуние года
"Клубничный" месяц: когда наблюдать последнее суперлуние года
Видео
Все видео
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции
Блогер Волошин рассказал о заработанном на постановке: настоящее видео "позорной" акции
Конституция за минуту. 90% украиицев не знают своих прав
Конституция за минуту. 90% украиицев не знают своих прав
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео
Девушка разделась прямо в троллейбусе: видео
Интервью
1/5
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
"Самые запущенные подъезды - в бывших государственных домах. Там, где люди получили квартиры даром"
Просмотров: 315
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Путин принял жест Байдена за слабость и начал угрожать Западу - Басараб
Просмотров: 954
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Дерматолог рассказал, как распознать смертельно опасный псориаз
Просмотров: 837
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Система против детей: эксперт объяснил экономию Кабмина на ВНО
Просмотров: 189
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Должны избавиться мифа о вероломном нападении Германии
Просмотров: 1566
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
24 июня 2021
Просмотров: 234
Нове про себе
Недавно взнав про себе дещо нове. Точніше, воно — з того ряду, що коли його стрінеш, то стараєшся швидше забути, витіснити з пам'яті, бо воно ...
пятница, 25 июня 2021 15:13

Жара в Украине побила 136-летний температурный рекорд

  Комментировать
Жара в Украине побила 136-летний температурный рекорд
Жара в столице побила рекорд за последние 136 лет. Фото: pixabay.com

24 июня в Киеве зафиксировали новые температурные рекорды.

Среднесуточная температура воздуха составила +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения для этого дня 1924 года, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,5°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3°С, а для июня в целом на 0,5°С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года", - говорится в сообщении.

Минимальная температура воздуха 24 июня составляла не ниже +22,2°С, что на 1,5°С теплее, чем это было в 1964 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вероятность смерчей: украинцев удивили прогнозом на выходные

23 июня Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. 23 июня 1946 года в столице зафиксировали +33°C. Синоптики говорят, что это не предел.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жара в Украине побила 136-летний температурный рекорд». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
июня

Продолжает "зарабатывать" и возглавлять рейтинги после смерти - короля поп-музыки не стало 12 лет назад

В Крыму сформировали правительство

Издали указ о выселении иностранцев

Индейцы объединились и последний раз разбили войска США

Розе пахнет сеном: интересные факты о розовом вине

Самое читаемое
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
Убитые люди и разрушенные села: показали фото Второй мировой, не прошедшие цензуру (18+)
13
 Просмотров: 20891
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
Юные и смешные: как выглядели украинские звезды на выпускном в школе
6
 Просмотров: 7848
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море
Потеряла мужа и двух дочерей: подробности гибели семьи на Киевском море Просмотров: 5382
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах
Польша нанесла удар по украинских заробитчанах Просмотров: 4464
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
Полицейский после увольнения ушел в порно и стал звездой
4
 Просмотров: 3825
Общество
С начала года на воде погибли 42 человека, 26 спасли полицейские - Крищенко
С начала года на воде погибли 42 человека, 26 спасли полицейские - Крищенко
6
 Просмотров: 18
Вероятность смерчей: украинцев удивили прогнозом на выходные
Вероятность смерчей: украинцев удивили прогнозом на выходные Просмотров: 405
Гороскоп на выходные: в чье сердце постучит любовь
Гороскоп на выходные: в чье сердце постучит любовь
 Просмотров: 171
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
"Кто реально управляет Украиной?" - сети всколыхнуло интервью Зеленского
 2 Просмотров: 1188
Объявили результаты ВНО еще по четырем предметам
Объявили результаты ВНО еще по четырем предметам Просмотров: 180
Больше всего комментируют
14
"Порошенко зарабатывал на смерти военных" - самое интересное из интервью Зеленского
5
Построить город с нуля и высадить миллиард деревьев - как выполняет обещания Зеленский
4
Блогер из Донецка обругал Украину, пришлось извиняться
4
"У меня нет ни одного конкурента" - Зеленский о будущих президентских выборах
3
Я даю шанс олигархам стать бизнесменами - президент
Голосов: 56542
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть