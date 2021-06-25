Жара в Украине побила 136-летний температурный рекорд

Жара в столице побила рекорд за последние 136 лет. Фото: pixabay.com

24 июня в Киеве зафиксировали новые температурные рекорды.

Среднесуточная температура воздуха составила +28,1°С, что на 1,6°С выше рекордного значения для этого дня 1924 года, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до +35,5°С, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1924 году на 2,3°С, а для июня в целом на 0,5°С. Предыдущий исторический максимум для первого месяца лета держался с 1885 года", - говорится в сообщении.

Минимальная температура воздуха 24 июня составляла не ниже +22,2°С, что на 1,5°С теплее, чем это было в 1964 году.

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23 июня Киев побил 75-летний температурный рекорд. В столице зафиксировали + 34°C. 23 июня 1946 года в столице зафиксировали +33°C. Синоптики говорят, что это не предел.