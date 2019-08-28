Жара отступает, но ненадолго

До конца недели будет держаться сухая и солнечная погода.
"До конца недели и на следующую в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса", - пишет синоптик синоптик Наталья Диденко в Facebook.
28 августа на западе и юге +28... +33 градуса. На севере, востоке и в большинстве центральных областей ожидается +24... +29 градусов.
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В Киеве среда будет солнечной, без осадков, +27 градусов.
Далее снова столбики термометров поползут вверх и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко.
26 августа в Украине сохранится сухая и солнечная погода, без осадков.
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