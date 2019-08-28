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среда, 28 августа 2019 09:16

Жара отступает, но ненадолго

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Жара отступает, но ненадолго
У вересні знову буде спекотно. ФОТО: НВ

До конца недели будет держаться сухая и солнечная погода.

"До конца недели и на следующую в Украине будет преобладать сухая малооблачная воздушная масса", - пишет синоптик синоптик Наталья Диденко в Facebook.

28 августа на западе и юге +28... +33 градуса. На севере, востоке и в большинстве центральных областей ожидается +24... +29 градусов.

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В Киеве среда будет солнечной, без осадков, +27 градусов.

Далее снова столбики термометров поползут вверх и 1-2 сентября в Украине практически везде будет жарко.

26 августа в Украине сохранится сухая и солнечная погода, без осадков.

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Дата
28
августа

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