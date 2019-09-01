Жара не отступает - какая погода будет в понедельник

Завтра по всей стране жаркая погода. Фото: "Полтавщина"

2 сентября почти на всей территории Украины будет высокая температура.

Погоду будет определять теплая и преимущественно сухая воздушная масса, сообщает Украинский гидрометцентр.

Только в западных областях днем ​​возможны кратковременные дожди и грозы.

Ветер будет переменных направлений, 3-8 м/с.

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Температура ночью +12° - +17°, на побережье морей до 21°, в восточных областях +8° - +11°, днем ​​+27° - +32°.

В Киеве 2 сентября ожидается солнечная и жаркая погода. Ночью +15° - +17°, днем ​​- +28° - +30 °.

Ближайшие 10 дней в Украине будет тепло и сухо. Местами возможны грозы. Такой прогноз дали отечественные синоптики Укргидрометцентра.