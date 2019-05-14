Жара и грозы: погодные качели продлятся всю неделю

14-19 мая в Украине будет теплая погода, но дождливым аккордом. Фото - Укринформ

После холодного начала месяца в Украине пришли весенне-летние температуры.

14-19 мая в Украине будет теплая погода, но с дождливым аккордом, по данным Укргидрометцентра.

Во вторник, 14 мая, синоптики прогнозируют дожди с грозами в западных, северных, части восточных и центральных областей. Только на юге, а также в Донецкой, Днепропетровской и Винницкой областях синоптики осадков не ожидают.

Днем на западе будет +15 +19, на остальной территории Украины - от 22 до 25 градусов тепла. Ночью по всей стране ожидается +9 +12.

В среду дожди с грозами уйдут из части северных и центральных областей, но сохранятся на западе страны. Температура воздуха днем ​​в западных +18 +20, в северных и центральных областях будет +23 +25, а на востоке и юге Украины ожидается +26+28. Ночью будет +10 +13 по всей Украине.

Не изменится температурная картина и в четверг, 16 мая. Холоднее всего будет в Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областях +17 +19. А теплее всего - в Донецкой и Луганской +26 +28.

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В последний рабочий день недели температурная картина выровняется практически по всей стране. В западных областях воздух прогреется до 20-22 градусов, а на остальной территории +23 +26. Ночью на западе, севере и в центре страны ожидается +10 +13, а в восточных и южных областях будет +13 +16.

Грозовые дожди ожидаются в западных, северных и центральных областях. На востоке и юге будет сухо.

Не прекратятся дожди и в выходные. Безоблачную погоду синоптики прогнозируют лишь на востоке страны. Днем на большей части территории страны ожидается +20 +22, а в южных областях воздух прогреется до 24-26 градусов.

Июнь и июль 2019 будут аномально жаркими в Украине. А температура воздуха будет подниматься выше +30 градусов. Несмотря на солнечную погоду, летом будет и несколько дождливых дней.