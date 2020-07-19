Жара и дожди - какой будет погода на этой неделе

Сообщили прогноз погоды на неделю. Фото: pexels.com

С 20 по 24 июля погода в Украине будет колебаться от жары к похолоданию.

В некоторых регионах ожидаются дожди с грозами, сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник и вторник, 20-21 июля, почти по всей стране пойдут кратковременные дожди. Без осадков лишь в центральных областях.

Температура на юге ночью достигнет 15-20 градусов, днем ​​27-32. На остальной территории ночью 12-17 градусов, днем ​​от 24 до 29 тепла. На западе 20-25.

В Киеве возможны дожди с грозами, днем ​​от 24 до 29 градусов, ночью 12-17.

В среду в западных и северных областях прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ночью от 12 до 18 градусов, на юге до +21. В западных и северных областях 8-14. На остальной территории 21-27. В большинстве центральных и восточных областях от 26 до 32 тепла.

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В столице ночью без осадков, днем ​​местами кратковременные дожди с грозами. Температура ночью 12-17 тепла, днем ​​от 21 до 26 градусов.

В четверг и пятницу преимущественно без осадков. Ночью 8-15 тепла, днем ​​19-25 градусов. В юго-восточной части 12-17, днем ​​24-29 градусов.

В Киеве ночью 12-14 тепла, днем ​​21-23.

Из-за изменений климата в Украине осень и зима 2020 будут теплее, чем обычно. А метеорологическое лето продлится еще месяц.