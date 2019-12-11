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среда, 11 декабря 2019 17:24

Запустили сервис электронных водительских прав

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Автор: avtopogliad.com.ua
  Украинское водительское удостоверение новейшего образца
Украинское водительское удостоверение новейшего образца

Министерство цифровой трансформации объявило запуск сервиса водительских прав и приложения "Дія".

Сервис электронных водительских прав в приложении "Действие" будет запущен с 16 декабря, говорит вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает РБК-Украина.

С 11 декабря Министерство цифровой трансформации начинает прием заявок на тестирование бета-версии мобильного приложения "Действие". Прием заявок продлится до 16 декабря, после чего начнется официальное тестирование приложения с доступом к цифровым прав и техпаспорта.

Дополнительную информацию об условиях участия можно получить по ссылке team.diia.gov.ua. Приложение получает информацию из реестра МВД, поэтому "Дія" отражает только удостоверения тех водителей, которые получили их после 2013 года и имеют "прикреплено" к правам фото в реестре.

"По согласию цифровое удостоверение будет подтягиваться из демографического реестра, поэтому в целом 6 млн украинцев смогут получить цифровые водительские документы", - добавил он.

Доступ к тестированию получат 20 тысяч водителей. Пройти идентификацию тестировщики смогут через BankID. Верификация данных удостоверения будет происходить за счет QR-кода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Водительские права будут получать по новым правилам

Удостоверение водителя можно будет показывать через мобильное приложение и восстанавливать онлайн. Сообщил Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров.

В следующем обновленные приложения "Действие" также появится возможность восстановить утраченные водительские права. Новый документ отправят почтой.

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Дата
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