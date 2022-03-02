Запустили портал по сбору средств, чтобы восстановить Украину

Міністерство цифрової трансформації запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну – Відправ Путіна на Юпітер.
Всі охочі можуть пожертвувати 99 грн або 2,99 $ на порталі https://putler.io/.
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Рахунок належить Державному предприятию "ДІЯ", а кошти будуть направлені на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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