Запустили портал по сбору средств, чтобы восстановить Украину

Украинцы собираются отправить Путина на Юпитер. Фото: Минцифр

Міністерство цифрової трансформації запустило портал зі збору коштів, щоб відновити Україну – Відправ Путіна на Юпітер.

Всі охочі можуть пожертвувати 99 грн або 2,99 $ на порталі https://putler.io/.

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Рахунок належить Державному предприятию "ДІЯ", а кошти будуть направлені на армію та відновлення інфраструктури з публічним звітом на сайті Мінцифри.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.