Запустили бесплатные онлайн-курсы изучения украинского языка

Украинский язык можно будет изучить онлайн. Фото: Reuters

Министерство культуры и информационной политики запустило бесплатные онлайн-курсы по изучению и совершенствованию украинского языка.

Сайт подходит для пользователей всех уровней владения украинским, в том числе и для иностранцев, которые хотят овладеть языком, в Facebook проинформировал глава министерства Александр Ткаченко.

Образовательная платформа объединяет сразу несколько сайтов по изучению украинского. На ней доступны ресурсы с разными форматами обучения: текстовом, видео или в интерактивном – выполняя упражнения и задания по правописанию. Иноязычные граждане могут попробовать другой сайт с широким спектром уроков – с более 100 бесплатных уроков.

"Обе платформы постоянно дополняются, интегрируя туда новые ресурсы. Также есть возможность предложить добавить свой сервис на платформу. Помните: не стыдно иметь пробелы. Стыдно не заполнять их", - отметил Ткаченко.

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5 апреля в эфире канала "Дом" Юлия Мендель заявила, что в Украине существует собственый "Украинский русский язык". Она призвала президента демонополизировать право России на русский язык. Высказывания назвали ее личным мнением.