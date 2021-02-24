Запретили пассажирские перевозки из-за карантина

Запрет не касается служебных авто. Фото: pixabay.com

Правительство запретило регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки в регионах, входящих в красную зону карантина.

Не будет работать автомобильный, железнодорожный, городской электротранспорт и метрополитен. Соответствующее постановление приняли 24 февраля, передает ТСН.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что ограничения не будут касаться транзитных перевозок и перевозок легковыми автомобилями, где пассажиров, включая водителя, не более 5 человек - без учета лиц в возрасте до 14 лет.

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Также запреты не касаются служебных авто или арендованных транспортных средств предприятий, учреждений с условием обеспечения пассажиров и водителя средствами защиты, а также количества мест для сидения и исключительно по маршрутам, о которых Нацполиция была предупреждена за 2 дня до выезда.

Кроме этого, ограничения не будут применяться к специальным внутренним железнодорожным пассажирским рейсам. Их назначение принимается местными органами власти.

24 февраля правительство ввело в Украине адаптивный карантин. Регионы снова поделят на цветные зоны. Ограничения продлятся до 30 апреля.