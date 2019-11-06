Западные страны изъяли морские карты Украины, которые продает РФ

Россия незаконно продает морские карты. Фото: "Эспрессо"

Российская Федерация незаконно реализовывала морские электронные навигационные карты на территорию Украины.

Этим создавала угрозу мореплаванию в Черном и Азовском морях. Российские карты на территорию Украины начали производить и реализовывать на международном рынке с 2008 года, сообщает Министерство инфраструктуры.

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий отметил, что благодаря работе Госгидрографии, достигнут принципиальное результат.

"Региональные центры электронных карт Международной гидрографической организации PRIMAR (Норвегия) и IC-ENC (Великобритания) изымают российские карты из своих каталогов для обеспечения безопасности судоходства в Азовском и Черном морях и соблюдения и выполнения резолюции Генассамблеи ООН А/Res/68/262" , - заявил он.

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"Мы благодарны международному сообществу за поддержку Украины. Аннексия Крыма, незаконное строительство и эксплуатация моста в Керченском проливе - эти действия Российской Федерации не только нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, но и создают угрозы в обеспечении безопасности судоходства в Азовском и Черном морях. Мы надеемся на дальнейшее внимание всех стран мира к этой проблеме", - отметил он.

Украине необходимо провести широкое обсуждение о распределении между Украиной и Россией квот на вылов рыбы в Азовском море. Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.