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Заоблачные цены на такси: почему тарифы повысили до 1 тыс. грн

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Заоблачные цены на такси: почему тарифы повысили до 1 тыс. грн
Сервисы такси резко подняли цены. Фото: pixabay.com

5 апреля жители Киева начали выкладывать в сеть скриншоты с аномально высокими ценами на услуги сервисов такси Uber, Uklon и Bolt. Кое-где цены достигали 1 тыс. грн и выше.

Строгий локдаун и ограничения в работе транспорта напомнили нам о давно забытом явлении как пиковая нагрузка на транспортную систему. Такое случалось и раньше во время сильных снегопадов, больших концертов или футбольных матчей, пишет AIN.UA.

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Такие явления часто вызывали определенное возмущение у общества, но социальной значимости ситуации добавил локдаун. После чего СМИ начали активно распространять ложные факты о ситуации на фоне скриншотов с заоблачными ценами, объясняет экс-руководитель сервисов Bolt в Украине, эксперт рынка Тарас Потичный.

Один из первых мифов о том, что таксисты сами подняли цены. Количество водителей-таксистов, что самостоятельно устанавливают цену, за последние 5 лет сократилась почти до нуля. Современный таксист может только или согласиться с ценообразованием, что предлагает ему сервис, или нет.

Следующий ложный факт, что сервисы по перевозкам/службы такси подняли цены. Такая ситуация сервисам не выгодна. Они действительно имеют ряд инструментов для регулирования ценообразования, но во многом являются заложниками этой ситуации.

Также распространяют информацию, что такая ситуация будет в течение всего периода транспортного ограничения. А на самом деле баланс восстановится уже через 1-2 дня и возросший спрос в часы пик будет не более чем обычно. А если период жестких ограничений затянется, то мы будем наблюдать то же, что и в прошлом жесткого карантина - минимальные цены почти круглосуточно.

Еще один миф о классических премиальные службы, не повысили цены, потому что они заботятся о клиентах. Действительно, можно заметить заявления некоторых элитных компаний о том, что их ценообразования не изменилось. А все потому, что они так не умеют. Имеется в виду отсутствие сложного программного обеспечения, просчитывает множество показателей спроса и предложения для формирования соответствующей цены. Нишевые или премиальные сервисы не имеют такой эластичности к изменению спроса. То есть их и не стали чаще заказывать, чтобы оправдать повышение цен.

Ситуация с высокими ценами быстро сама себя урегулирует. Сервисы начали активно поощрять финансово водителей пересмотреть свои планы, и все же выйти "на линию". Хайп за день-два придет, пропуска придут к большему количеству горожан и баланс будет восстановлен.

В течение нескольких дней после стабилизации состояния, дисбаланс вернется в противоположную сторону и о хоть минимальный коэффициент даже в час пик водителям можно будет только мечтать.

С 5 апреля в Киеве резко повысились цены на такси. Причиной является более жесткие карантинные ограничения в общественном транспорте. Пользоваться столичным метрополитеном и наземным общественным транспортом могут только владельцы специальных пропусков - работники критически важной для города инфраструктуры. Но даже такие пассажиры должны занимать в салоне не более 50% технической емкости транспорта.

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Дата
06
апреля

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