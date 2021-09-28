Заморозки, тепло и дождь: какой погодой удивит осень в октябре

Среднемесячная температура в октябре будет колебаться в пределах +7...12°C. Фото: pixabay.comФото: pixabay.com

Октябрь в Украине начнется с холодных ночей. Несмотря на это днем ​​ожидаются солнечные просветления. Максимальная температура по Украине будет достигать +12...16°C.

Среднемесячная температура в октябре будет колебаться в пределах +7...12°C. Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах - 80-105 мм. Эти показатели соответствуют климатической норме, рассказывает Gazeta.ua синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха:

"Первая декада октября по всей Украине будет преобладать сухая погода с переменной облачностью и утренними туманами. Один из мировых метеорологических центров, расположенный в городе Рединг, Великобритания, предположил, что в целом октябрь в Восточной Европе будет сухим и с заморозками. Они ожидаются в северных, восточных и центральных областях. На севере левобережья в Черниговской, Сумской и Луганской областях заморозки будут ощущаться в воздухе".

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Кроме заморозков в октябре пройдут дождливые дни, говорит народный синоптик Леонид Горбань:

"С 1 по 4 октября будет холодно и мрачно, 5-6 и 8-10 пройдут дожди, 11-19 - пасмурно и холодно, 14 октября - заморозки, 20 22-23 и 26 октября вновь пройдут дожди. Тепло в октябре будет 14 числа на Покрову. После этого резко похолодает до 6-8 градусов тепла, ожидаются холодные дожди. После 25 октября придет глубокая осень. Могут быть морозы ночью до 7 градусов ниже ноля. В конце месяца потеплеет до 8-10 градусов выше ноля, но ненадолго".

Урожай в Украине уже завершается. Проводится его созревание и сбор.

"Погодные условия влияют на сроки сбора урожая подсолнечника, сои, кукурузы и сахарной свеклы. Дождевая и прохладная погода влияет на повышенный уровень влажности зерна, а соответственно необходимо досушивании его до нужной кондиции", - рассказывает руководитель агрономического департамента "Укравит" Александр Мигловець.

В последние годы в Украине значительно повысилась среднегодовая температура. Это может привести к тому, что за 20 лет в стране исчезнет зима. Ежегодно зимний период сокращается в среднем на 10-15 дней.