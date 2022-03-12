"Замороженные российские $300 млрд могут передать Украине. Без разрешения Москвы" - Березовец

Украина может получить $300 млрд. Это российские деньги, замороженные за рубежом. ФОТО: pexels.com

Украина может получить замороженные за границей средства Центрального банка России. Речь идет о $300 млрд.

Сейчас идут интенсивные переговоры между украинским и американским правительством по поводу такой передачи средств, заявил политтехнолог Тарас Березовец.

"Советник президента Зеленского Олег Устенко заявил о том, что эти замороженные средства уже зарезервированы за Украиной. Это официальное заявление. Идут переговоры. Важно, что Украина получит эти деньги без разрешения Москвы", – сказал Березовец в видеообращении на своем канале в YouTube.

О передаче средств Украине смотрите с 02:05.

Денежные средства должны пойти на восстановление Украины и ее экономики, добавил Березовец.

"В стране разрушены более пяти тысяч километров дорог, 150 мостов. Остановлена ​​деятельность 50 процентов украинских предприятий", - заявил Березовец.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.