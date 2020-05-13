Заместитель Кернеса призывает правительство возобновить работу метро

Горбунова-Рубан призывает правительство открыть метро. Фото: Facebook

Заместитель харьковского городского головы по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан заявила, что после ослабления карантина скопления людей в наземном транспорте может привести к негативным последствиям.

Из-за этого она призывает правительство открыть метро. Об этом передает пресс-служба горсовета.

"Глядя на происходящее, а метро не работает, я вижу угрозу для выполнения карантинных мероприятий в городе. Кроме того, люди ослабили свою ответственность за выполнение условий карантина. Никто не отменял ношение масок, перчаток в магазинах, соблюдение дистанции. Нужно внимательно отнестись к этой ситуации и поставить вопрос открытия метро перед правительством ", - сообщает Горбунова-Рубан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киев хочет открыть метро – Кличко обратился к правительству

Горбунова-Рубан сообщает о том, что многие люди вышли на работу - возникло скопление на остановках и в общественном транспорте. Она отметила, что ослабление карантинных мероприятий должно сопровождаться усилением транспортных перевозок. Именно поэтому, чтобы избежать последствий эпидемического характера, нужно открыть метрополитен.

Чиновница добавила, что харьковский метрополитен уже подготовился к карантина - приобрел много дезинфекционных растворов, отработал ночную дезинфекцию вагонов и график уборки, отработал пропускную система.

Как отмечает Горбунова-Рубан, соблюдение расстояния, вентиляция и дезинфекция помогут использовать метрополитен избегая нежелательных последствий.

В Украине второй этап смягчения карантина запланирован на 22 мая. Касаться он будет, в частности, работы гостиниц, спортивных соревнований и ВНО. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращение.