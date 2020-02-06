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четверг, 06 февраля 2020 21:30

Заместитель генпрокурора Чумак будет судиться с Кивой

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Заместитель генпрокурора Чумак будет судиться с Кивой
Чумак будет судиться с Кивой. Фото: News

Заместитель генерального прокурора Украины Виктор Чумак собирается подать в суд на депутата от фракции ОПЗЖ Илью Киву.

"Мне рассказали, что на заседании комитета по правоохранительной деятельности народный депутат Илья Кива на всю страну заявил, что я крышую проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно и страны. Пересмотрел сегодня запись. Точно, так и говорил", - написал Чумак на своей странице в Facebook.

Заместитель генпрокурора отметил, что мог бы не обратить на это внимание, если бы не одно "но".

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"В связи с тем, что это сказало публичное лицо, народный депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем совершил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск. Поэтому и ищу адвоката. Кто готов?", - пишет Чумак.

Нардеп от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Илья Кива дал совет украинцам с низкими доходами, как можно оплатить долги за коммунальные услуги. Нардеп посоветовал продать почку или печень.

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  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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