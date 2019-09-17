Заместитель Филатова "прячется" в Турции

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко "убежал" в Турцию. Фото: Главком

Заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко, которого объявили в розыск, находится в командировке в Турции.

Лысенко находится в Анкаре, куда его пригласила одна из турецких фирм, с которой Днепр сотрудничает в области инфраструктурных проектов, сообщили в пресс службе мэрии Днепра.

Командировка продлится до 17 сентября включительно.

О других должностных лицах, объявленных в розыск, в мэрии ничего не сказали.

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13 сентября в мэрии Днепра произошли обыски. Заместителю городского головы Днепра Михаилу Лысенко заочно вручили подозрение о совершении уголовного преступления по статье "присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением". Его подозревают в хищении денег на ремонт Нового моста. Потери городского бюджета - 29 млн гривен. Прокуратура подала ходатайство о заключении под стражу заместителя Филатова.