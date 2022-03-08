"Закрытое небо преломит ход войны. Это отнимет преимущество России" - Пионтковский

"Относительно Путина – эта демонстрируемая перед всем миром садистская позиция палача, готового уничтожить сотни тысяч людей, в несколько шагов, приведет его к виселице", считает Андрей Пионтковский. Фото: "Апостроф"

Закрытое небо над Украиной сможет отнять у России преимущество в небе – это переломит ход войны. Первый шаг к такому решению уже делали. Об этом сказал в интервью проекту "Новости Приазовья" российский политолог, живущий в Вашингтоне, Андрей Пионтковский.

"Изменить ход войны, окончательно оформить украинскую победу может лишение России преимущества в воздухе. Это сделает закрытое небо. Первый робкий шаг сделан, ранее они же сопротивлялись даже направить польские самолеты из Румынии, несколько десятков. В конце концов, если западные политики такие трусы, то формально, если они предоставят достаточное количество добровольцев-пилотов и "Стингеров", то это закрытое небо Украина сможет собственными силами сделать. Я думаю, так и будет. Госсекретарь США Блинкен оржественно заявил (6 марта 2022 года – Gazeta.ua) по американскому телевидению в передаче Face Nation, что, очевидно, ему удалось, он – самый большой друг Украины в Вашингтоне, они – друзья большие с Кулебой (глава МИД Украины – Gazeta.ua)", - сказал Пионтковский.

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Война показала, что в Украине отличный президент и отличный министр иностранных дел, и отличная армия, считает политолог.

"Так что вы победите. Что касается Путина – эта демонстрируемая перед всем миром садистская позиция палача, готового уничтожить сотни тысяч людей, в несколько шагов, приведет его к виселице. Бесполетная зона, позорное поражение российской армии, переворот в Москве, арест, выдача его международному трибуналу. Я думаю, в отношении такого преступника будет применена исключительная мера - смертная казнь из-за повешения", - подчеркнул Пионтковский.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.