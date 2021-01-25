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понедельник, 25 января 2021 07:21

Закончился жесткий карантин: что изменилось с 25 января

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В Украине закончился жесткий карантин, который действовал с 8-24 января. Вместо него вступают в силу карантинные ограничения, которые соответствуют оранжевому уровню эпидопасности. Они будут актуальными по 28 февраля включительно.

С 25 января разрешено:

- проводить в учебных заведениях спектакли и концерты с участием одного класса и без зрителей;

- принимать посетителей в музеях и галереях, если в залах не более одного человека на 10 кв. м;

- проводить религиозные мероприятия из расчета один человек на 5 кв. м;

- устраивать уличные мероприятия, при условии дистанции в 1,5 м.

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Кроме того:

- в театрах и кинотеатрах количество зрителей не может превышать 50%;

- ТРЦ, кафе и рестораны будут работать, но запрещена работа развлекательных заведений, ночных клубов;

- предоставлять услуги заведениям общественного питания разрешено с 07:00 до 23:00 (кроме доставки заказов);

- осуществлять перевозку пассажиров в масках можно в количестве не большем, чем количество мест для сидения;

- на каждого посетителя спортзала должно быть выделено не менее 20 кв. м;

- проводить учебный процесс в группах, где не более 20 человек;

- если половина детей и педагогов детсада или школы находится на самоизоляции, заведение посещать нельзя;

- студенты училищ, техникумов и вузов должны продолжить обучение в смешанном формате или очно;

- центры, предоставляющие административные услуги, должны обслуживать граждан сугубо по важнейшим вопросам.

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Автор: kmu.gov.ua
  запреты с 25 января
запреты с 25 января

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В январе украинцы стали меньше поддерживать локдаун по сравнению с декабрем, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

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