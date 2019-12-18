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"Закладываем бомбу под унитарности страны" - эксперт об изменениях Конституции

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&quot;Закладываем бомбу под унитарности страны&quot; - эксперт об изменениях Конституции
Борис Кушнирук: Создаем основу для дальнейшей федерализации. Далеко не факт, что так произойдет, но это - предпосылки. Специфические полномочия какого-то из регионов стоит утверждать только конституционным большинством. Фото: Тарас Подолян

Существующая административно-территориальная модель плохая. Идея ее изменить правильная. Но законопроект, который предлагает президент Владимир Зеленский выглядит сырым. Взяли часть того, что вносили предшественники, добавили свое. Но не смогли довести до ума.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит экономист Борис Кушнирук.

Как оцениваете изменения, что предлагает президент?

- В том законопроекте, который предлагает Зеленский есть ряд существенных недостатков. Главный недостаток - концентрация в руках префектов контрольной и исполнительной функции. Их надо разделять. За префектами можно оставить контроль. Назначать их должен лично президент без каких-либо согласований с правительством. Когда Кабмин состоит из представителей различных политических сил они могут вступать в конфронтацию с президентом. Тогда будет банальное перетягивание одеяла, кому же префект должен подчиняться. Единственное правило - его полномочия должны прекратиться с окончанием каденции президента.

Местным органам власти нужно передать исполнительные функции. Они не должны находиться в руках префектов. Он должен контролировать деятельность местных органов власти. Такая модель нивелировало бы возможность конфликта на местах между префектом и местными властями. Первый может брать на себя ее функции только в условиях введения военного и чрезвычайного положения. По той модели, что предлагает Зеленский сейчас непонятно, кто за что должен отвечать. Происходит путаница между полномочиями префекта и органов местной власти.

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Институт префектов уже сейчас называют "смотрящими" президента. Действительно ли они будут такими?

- Здесь не будет ничего страшного, если они будут выполнять только контрольные функции. Не должны брать на себя исполнительные. Президент по закону является гарантом Конституции. В рамках этого его представители могут следить за ее соблюдением на местах.

Какие еще негативные моменты в законопроекте Зеленского?

- В законопроекте написано, что основой местного самоуправления является земля, имущество и природные ресурсы. Однако по Конституции земля и недра отнесены к общенациональному богатству. То есть не прописано, как именно может происходить местное самоуправление в этом контексте. Может возникнуть двойное толкование, что очень опасно, когда речь идет о Конституции. Надо было четко записать. Например, "основой местного самоуправления может быть земля в пределах конкретной общины, кроме земель, являющихся государственной собственностью или частной". С нынешнего текста следует, что от воли государства зависит, получит ли община доступ к земле.

Какие риски в документе, связанные с вопросом об особом статусе Донбасса?

- По проекту Зеленского Верховная Рада сможет определять статус регионов простым большинством, не конституционным. Так парламент может любому региону дать специфические полномочия. То есть фактически превратить его в автономный. В первую очередь это касается Донбасса. Создается ситуация, когда его особый статус смогут утвердить в ручном режиме. Это выглядит так, будто закладываем бомбу замедленного действия под унитарности страны. Создаем основу для дальнейшей федерализации. Далеко не факт, что так произойдет, но это - предпосылки. Специфические полномочия какого-то из регионов стоит утверждать только конституционным большинством.

Поэтому законопроект, что предлагает Зеленский выглядит сырым. Взяли часть того, что вносили предшественники, добавили свое. Но не смогли довести до ума.

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Киев избавят от особого статуса?

- Как столица он должен иметь определенные особенности. Но в то же время Киеву нужны все органы местного самоуправления, которые есть в других городах. Особый статус Киева должен касаться только выполнения им функции столицы Украины. Именно это и прописано в законе.

Какие положительные моменты видите в президентском законопроекте?

- Существующая модель плохая. Идея ее изменить правильная. Укрупнение районов и образования вместо них округов нужно. Хотя стоило бы использовать слово "уезд". Оно имеет глубокие исторические корни. Однако надо изменить механизм укрупнения. Все населенные пункты тяготеют к более крупным. Села - к городкам, городки - к большим городам. Цель укрупнения заключалась в том, чтобы создать новые центры притяжения. Ведь сейчас это только главные города в областях. Однако даже в Киевской области это проводится неправильно. Например, одним из таких центров притяжения хотят сделать город Ирпень. Однако это не сработает, ведь он слишком близко к столице и находится в зоне влияния Киева. Белая Церковь может стать таким центром, Бровары или Ирпень - нет. К сожалению, такие моменты далеко не всегда учитывают, когда пишут стратегии укрупнения.

Президент Украины 41-летний Владимир Зеленский 13 декабря подал проект изменений в Конституцию по децентрализации власти. Его положения должны воплотить в жизнь до 1 марта 2021 года.

Предусматривает ликвидировать районы и образовать округа. Также должны появиться префекты и заменит местные государственные администрации.

Перечень административно-территориальных единиц Украины будет выглядеть следующим образом: община, округ, область, Автономная Республика Крым.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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