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вторник, 12 ноября 2019 15:41

"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях

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&quot;Заказали&quot; - философ про опрос на оккупированных территориях
Алексей Панич: стоит искать причину пророссийских позиций. Они есть нескольких типов. Человек может тянуться в Россию на психологическом уровне, может - массовой культурой и русскоязычной попсой. Еще один вариант - кошельком. Мол, там больше платят. В зависимости от природы пророссийских настроений зависит, можно ли человека перетянуть на украинскую сторону. Фото: Тарас Подолян

На оккупированном Донбассе не может быть никакой правдивой социологии. Если надо проанализировать настроения людей на тех территориях с таким же успехом можно погадать на кофейной гуще.

Говорит в интервью Gazeta.ua философ Алексей Паныч, комментируя результаты исследования, проведенного Украинским институтом будущего и "Зеркалом недели" с помощью компании "Нью Имидж Маркетинг Групп" с ​​7 по 31 октября 2019 Опрошено 1606 респондентов: 800 - в неподконтрольной части Луганской и 806 - в неподконтрольной части Донецкой областей.

50,9% опрошенных считают, что нынешние территории ОРДЛО должны стать частью России, 13,4% - "частью России, но с особым статусом". Вместе с тем 5,1% опрошенных жителей хотят "быть частью Украины как прежде", 13,4% желают особого статуса для тех регионов в составе Украины. У независимости стремятся 16,2% опрошенных. 0,8% респондентов отказались ответить.

Какие ключевые выводы можно сделать из опроса?

- Здесь может быть единственный вывод. Кому-то среди украинских политиков требовалось бросить в общество информацию о том, что большинство людей на оккупированных территориях обвиняют во всем Киев и хотят в Россию. Как это будут использовать - увидим позже. Но точно будут. Украинский институт будущего трудно назвать нейтральным учреждением - он достаточно политизирован (жена исполнительного директора Виктора Андрусива Галина Янченко - депутат от партии "Слуга народа" - Gazeta.ua). Это опрос не показывает никакой реальной картины спектра мнений людей, живущих на оккупированных территориях.

Как опрос может сыграть на внутренней политике Украины?

- Партии "Голос" и "Самопомощь" уже выступили с заявлениями, которые сводятся к тому, что надо заморозить конфликт и отрезать оккупированные территории от остальной Украины. Это - традиционная галицкая политическая идея. Мол, без оккупированного Донбасса государству было бы легче. Здесь присутствует чисто электоральный расчет. Чем меньше голосует Восток, тем больше Запад будет иметь веса в парламенте и будет влиять на общую политику государства.

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Политика "Слуги народа" и новой власти в целом изменится?

- У них свое представление об оккупированных территориях. У них есть даже своя социология, о которой говорил советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Мол, в случае выборов в ОРДЛО "Слуга народа" там все равно получит большинство. Она - такая же ненадежна, как и опрос Украинского института будущего. Это выглядит как разговор о взглядах человека, которому приставили пистолет к виску.

Реально ли вообще провести объективный социологический опрос на территории ОРДЛО?

- Нет, там отсутствует правдивая социология. Проведенное исследование показало лишь то, что люди на оккупированных территориях, которые готовы отвечать на поставленные глобальные вопросы, имеющие определенную точку зрения. За кадром остались те, кто боится высказывать вслух свои мысли. Также не понятна мотивация людей, которые все-таки отвечают на вопросы. Почему их ответ именно такой, а не иной? Люди обычно говорят то, что им выгодно или то, что от них хотят услышать. Например, почему жители ОРДЛО обвиняют в своих проблемах Украины? Ответ очень прост. Если обвинить Украину, можно встать в удобную позицию человека, которому все должны. Это очень желаемая ситуация для людей с патерналистским видением мира. Мол, я обижен, потому что вы мне навредили. Теперь платите за это. Жители оккупированного Донбасса прекрасно понимают, что Россия им точно не будет возмещать убытки. А Киев имеет перед ними определенные обязательства, они - украинские граждане. Поэтому им выгоднее говорить, что наше государство должно всем и каждому, даже если на самом деле люди так не считают. Такие нюансы остались за кадром исследования. Поэтому оно не имеет никакой социологической ценности. Мы не знаем, сколько людей о чем умолчали и почему. Если надо проанализировать настроения на оккупированных территориях с таким же успехом можно погадать на кофейной гуще.

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Как нам следует налаживать отношения с оккупированными территориями? Как можем воевать на умы людей, проживающих там?

- Надо понимать, что у всех людей умы разные и средства их завоевания тоже. Если есть проукраинские настроения, их надо поддерживать и усиливать. Также стоит искать причину пророссийских позиций. Они бывают нескольких типов. Человек может тянуться в Россию на психологическом уровне, может - массовой культурой и русскоязычной попсой. Еще один вариант - кошельком. Мол, там больше платят. В зависимости от природы пророссийских настроений зависит, можно ли человека перетянуть на украинскую сторону. Мы не можем создать у нас аналог русскоязычной имперской культуры, но в определенной степени можем улучшить экономическое положение в государстве. Большинство людей на оккупированных территориях имеют патерналистское мышление. Тянутся к тому, кто больше заплатит. Для них работодатель святой. Чтобы убеждать таких людей, стоит пытаться договариваться именно с работодателем - большим предпринимателями, имеющими бизнес на Донбассе.

Как сейчас оцениваете политику новой власти относительно оккупированных территорий?

- Она неконкретная и невнятная. Слышали очень мало четких сигналов. Единственное - Зеленский отметил, что настроен точно возвращать ОРДЛО. Это - правильный месседж. Министр культуры Владимир Бородянский говорит, что туда надо активнее доносить информационный украинский продукт. Это - тоже хорошая идея. Далее все упирается в то, на каких условиях новая власть хочет договариваться с Россией. И не вызовет ли это взрыв недовольства и неприятия внутри страны.

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому среди украинцев немного снизилось.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова с 1 по 7 ноября 2019 года.

Зеленскому в начале ноября доверяли 68,2% украинцев, не доверяли - 24,3%, баланс доверия составлял + 43,9%. Месяц назад президенту доверяли 70,5% украинцев.

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12
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