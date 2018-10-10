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среда, 10 октября 2018 08:49

Закарпатских чиновников и депутатов с венгерским гражданством не будут наказывать

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Закарпатских чиновников и депутатов с венгерским гражданством не будут наказывать
СБУ не может наказать украинских чиновников за венгерское гражданство. Фото - ТСН

Владельцев двойного гражданства на Закарпатье не смогут привлечь к ответственности. В украинском законодательстве нет для этого соответствующего механизма. Максимум - их могут лишить доступа к государственной тайне, если они являются ее носителями. Об этом заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

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"Служба безопасности не в силах привлечь к ответственности этих чиновников по поводу двойного гражданства. У нас в законодательстве ответственности за двойное гражданство нет", - пояснила Гитлянская.

Украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из 313 фамилий жителей Закарпатья, которые получили гражданство Венгрии. В список попали жители практически всех районов Закарпатья, это чиновники и депутаты.

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