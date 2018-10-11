Закарпатские чиновники с венгерскими паспортами начали уходить с должностей

Закарпатские чиновники, которые попали в список "Миротворца", начали писать заявления об увольнении. Фото: Glavred

Закарпатские чиновники, которые попали в список "Миротворца" из-за венгерского паспорта, начали писать заявления на увольнение.

На такие действия пошли трое должностных лиц, среди них директор Вариевской общеобразовательной школы Александр Марку. Об этом сообщает Мukachevo.net.

"Александр Марку является и депутатом районного совета седьмого созыва. Вопрос о сложении депутатского мандата пока не поднимается. Написали заявления на увольнение и Жанна Цури (главный специалист отдела денежных выплат и компенсаций управления социальной защиты Береговской РГА) и Русин Ельвира (главный специалист отдела экономического развитию и торговли Береговской РГА) ", - говорится в сообщении.

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Издание отмечает, что над аналогичным заявлением думает также директор Гечанской школы Бейло Якоб в селе Геча Береговского района, который также по совместительству является депутатом.

Украинский сайт "Миротворец" обнародовал список из 313 фамилий жителей Закарпатья, которые получили гражданство Венгрии. В список попали жители практически всех районов Закарпатья, это чиновники и депутаты.