Захватчик не дает помочь оккупированным общинам, часть на грани гуманитарной катастрофы

Бои продолжаются в Барышевской, Калитянской, Великодымерской общине. Фото: kyiv.media

Ночью российские оккупационные войска обстреляли северную часть Бориспольского района.

Жертв нет. Силы обороны – в повышенной боеготовности. Об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

Проводится работа по укреплению блокпостов. Постоянно обеспечивается решение гуманитарных вопросов.

В Бучанском районе ситуация напряженная. Макаровская община – нет связи. В Бородянской общине зафиксировали перемещение врага. Община готовится к эвакуации. В Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской общинах передвижение вражеской техники.

Ночью были бои в Ирпене. В Белогородской общине около 6:00 враг обстрелял градами - разрушены несколько жилых домов, двое погибших и один ранен.

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Белоцерковский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла тихо. Было несколько сигналов тревоги. Обстрелы не зафиксированы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В Броварском районе зафиксировали передвижение вражеской техники по населенным пунктам. Бои продолжаются в Барышевской, Калитянской, Великодымерской общине.

В селе Гоголев в ночь с 11 на 12 марта в результате ракетного удара произошел пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции и разрушено здание для охраны предприятия "Шельф". В селе Лукаши в результате боевых действий повреждено помещение местной школы.

После вражеских обстрелов возник пожар на складах замороженной продукции, которые расположены недалеко от села Квитневое.

Север Вышгородского района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.

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В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам. Людям, самостоятельно выходящим с оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.

Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах. В селе Крячки ночью после обстрела произошло возгорание остатков горючего на нефтебазе.

В Обуховском и Фастовском районе ситуация контролируется.

Мэр Луцка Игорь Полищук 12 марта сообщил, что Луцкий военный аэродром, в который накануне попало четыре ракеты врага, полностью уничтожен. В Василькове в 7:00 вражеские силы обстреляли город Васильков Киевской области. В результате ракетного удара фактически уничтожили аэродром, сообщила городской голова Наталья Баласинович.