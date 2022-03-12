Захватчик не дает помочь оккупированным общинам, часть на грани гуманитарной катастрофы

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1494
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2880
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 7263
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7239
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 99444
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6698
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2502
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2799
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6642
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
3
5
4
3
9
Шмаляли из &quot;ураганов&quot;: украинские военные показали последствия действий российских &quot;освободителей&quot;
Шмаляли из "ураганов": украинские военные показали последствия действий российских "освободителей"
В Харькове задержали диверсантов
В Харькове задержали диверсантов
Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе
Назвал украинцев нацистами - водителя российского грузовика блокируют на польской границе
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Посчитали потери россиян с начала вторжения
Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото
Люди прячутся в метро Харькова от российских бомб: фото
Видео
Все видео
"Офицеры себе в ноги стреляют, их подшивают и снова отправляют долбо*ов" - перехваченные разговоры оккупантов
"Офицеры себе в ноги стреляют, их подшивают и снова отправляют долбо*ов" - перехваченные разговоры оккупантов
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
За нами едут эшелоны и расстреливают тех, кто хочет сбежать – пленный оккупант о репрессиях Путина
За нами едут эшелоны и расстреливают тех, кто хочет сбежать – пленный оккупант о репрессиях Путина
Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео
Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео
Аэропорт в Василькове полностью уничтожили: попали восемь ракет
Аэропорт в Василькове полностью уничтожили: попали восемь ракет
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 198
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 315
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3006
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3915
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8874
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 747
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 12:57

Спецтема: Война России против Украины

Захватчик не дает помочь оккупированным общинам, часть на грани гуманитарной катастрофы

  Комментировать
Захватчик не дает помочь оккупированным общинам, часть на грани гуманитарной катастрофы
Бои продолжаются в Барышевской, Калитянской, Великодымерской общине. Фото: kyiv.media

Ночью российские оккупационные войска обстреляли северную часть Бориспольского района.

Жертв нет. Силы обороны – в повышенной боеготовности. Об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба.

Проводится работа по укреплению блокпостов. Постоянно обеспечивается решение гуманитарных вопросов.

В Бучанском районе ситуация напряженная. Макаровская община – нет связи. В Бородянской общине зафиксировали перемещение врага. Община готовится к эвакуации. В Немишаевской, Дмитровской, Бучанской, Гостомельской общинах передвижение вражеской техники.

Ночью были бои в Ирпене. В Белогородской общине около 6:00 враг обстрелял градами - разрушены несколько жилых домов, двое погибших и один ранен.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сообщили об открытии очередных гуманитарных коридоров

Белоцерковский район. Ситуация контролируется. Ночь прошла тихо. Было несколько сигналов тревоги. Обстрелы не зафиксированы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме.

В Броварском районе зафиксировали передвижение вражеской техники по населенным пунктам. Бои продолжаются в Барышевской, Калитянской, Великодымерской общине.

В селе Гоголев в ночь с 11 на 12 марта в результате ракетного удара произошел пожар в здании цеха по изготовлению рыбной продукции и разрушено здание для охраны предприятия "Шельф". В селе Лукаши в результате боевых действий повреждено помещение местной школы.

После вражеских обстрелов возник пожар на складах замороженной продукции, которые расположены недалеко от села Квитневое.

Север Вышгородского района остается оккупированным врагом. Полесская, Дымерская, Иванковская общины на грани гуманитарной катастрофы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Урод, мы умираем здесь!" - оккупанты плачутся родителям и называют себя "пушечным мясом"

В район поступает гуманитарная медицинская и продуктовая помощь. Но захватчик не позволяет помочь оккупированным общинам. Людям, самостоятельно выходящим с оккупированной территории, оказывается помощь и организуется эвакуация из района.

Славутич полностью изолирован. Есть потребность в продуктах питания и медикаментах. В селе Крячки ночью после обстрела произошло возгорание остатков горючего на нефтебазе.

В Обуховском и Фастовском районе ситуация контролируется.

Мэр Луцка Игорь Полищук 12 марта сообщил, что Луцкий военный аэродром, в который накануне попало четыре ракеты врага, полностью уничтожен.

В Василькове в 7:00 вражеские силы обстреляли город Васильков Киевской области. В результате ракетного удара фактически уничтожили аэродром, сообщила городской голова Наталья Баласинович.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Захватчик не дает помочь оккупированным общинам, часть на грани гуманитарной катастрофы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 99462
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 67921
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 43582
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 36749
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 30534
Общество
ВСУ уничтожили командира батальона оперативного назначения Росгвардии
ВСУ уничтожили командира батальона оперативного назначения Росгвардии Просмотров: 9
Арестович призвал центральную и западную Украину вернуться к работе
Арестович призвал центральную и западную Украину вернуться к работе Просмотров: 117
На Луганщине пограничники захватили новые трофеи, а у оккупантов – 200-е
На Луганщине пограничники захватили новые трофеи, а у оккупантов – 200-е Просмотров: 387
России не удастся подать воду в Крым просто так - украинская разведка
России не удастся подать воду в Крым просто так - украинская разведка 1 Просмотров: 360
Армия оккупанта легализует мародерство
Армия оккупанта легализует мародерство Просмотров: 936
Больше всего комментируют
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
3
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
"Кацапстан должен прекратить свое существование" - Подервянский
Голосов: 60329
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть