Захочется подснежников: циклон несет в Украину погодный "микс"

Солнечней всего будет в канун Дня влюбленных – 13 февраля, однако холодно. Поэтому для прогулок советуют одеваться потеплее. Фото: pixabay.com

Погода в ближайшие выходные, 12-13 февраля, будет солнечной и холодной.

Такой микс организует антициклон, который 12 февраля накроет Украину, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Если вы выходными куда-то хотите пойти, поехать и почувствовать близкую весну, сделайте это в воскресенье. 13 февраля будет холодновато, однако солнце все же будет светить и слепить так, что сразу захочется подснежников, улыбаться и планировать что-нибудь хорошее", - написала Диденко.

13 февраля осадков не будет. В ночь на воскресенье в большинстве областей -2...9°C. Днем 13 февраля потеплеет до +2…5°C. На востоке и северо-востоке - Сумская, Полтавская области - будет от -2°C до +2°C.

В течение дня 12 февраля большая часть территории Украины окажется в сухой воздушной массе, а мокрый снег пройдет только в восточных областях.

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В ближайшую ночь и завтра утром осадки пройдут в большинстве областей Украины.

"Лишь южная часть избежит влажной воздушной массы - там завтра сухо. А днем ​​упомянутый антициклон отодвинет осадки восточнее", - отметила Диденко.

Ветрено будет 12 февраля. Порывы прогнозируют северо-западные со скоростью до 15-20 м/с. На следующий день ветер ослабеет и перейдет на южное направление.

В Киеве в ближайшую ночь и завтра утром - мокрый снег. Днем 13 февраля - без осадков. 14 февраля в Киеве - ясная солнечная погода.

"Однако в выходные и в столице похолодает - ночью до небольшого мороза, днем ​​ожидается 0...+3 градуса. В субботу вероятно сильный ветер, в воскресенье он ослабнет", - добавила Диденко.

Средняя месячная температура по Украине в феврале 2022 года ожидается в пределах 0...-5°C. На юге Одесской области и в Крыму до +1°C. Это близко к климатической норме. Месячное количество осадков ожидается 22-40 мм, в Карпатах, Закарпатье и горах Крыма 52-75 мм, что в большинстве западных и юго-западных областей меньше нормы. На остальной территории страны - в пределах нормы.