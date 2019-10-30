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четверг, 31 октября 2019 20:23

Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох

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Задержание Порошенко было бы победой для новой власти - Карл Волох
Карл Волох: вряд ли удастся посадить Порошенко. Даже с чисто практической точки зрения: найти подпись президента под уголовными сделками крайне сложно. Фото: Тарас Подолян

Уголовные дела против бывшего нардепа Сергея Пашинского и первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского - это пиар власти.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит бизнесмен и публицист Карл Волох.

"Пытаются так удовлетворить запрос на справедливость. С правом у этих ситуаций мало общего. Что можно назвать большей самообороной, чем после удара бутылкой по голове выстрелить нападавшему в ногу, как в деле Пашинского? И сразу вызвать "скорую". Это самооборона", - считает эксперт.

Он признает, что кто-то может сказать, что в деле Пашинского она была чрезмерна.

"Но по этого статье нет пресечения в виде содержание под стражей. Пашинскому инкриминируют что-то ненормальное, чтобы закрыть в тюрьме. Он - неоднозначный человек с нелегким характером. Но сделал много для Революции достоинства и обороны страны. Без его энергии много проектов по перевооружению армии не состоялись б. Имеет немало грехов. Наиболее демонизированный из руководителей Майдана. В глазах общества Пашинский - зло. С ним проще расправиться, народ не выйдет за него на улицу.
Гладковского выбрали целью по этой же причине. После истории с Укроборонпромом никто не решился бы за него заступиться", - объясняет Карл Волох.

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Считает, что эти дела ничем не закончатся.

"Гладковский уже вышел под залог. Он - бизнесмен, имеет состояние. Пашинскому не дали такой возможности, но это дело рассыплется в суде. Предложат частично признать вину и выпустят.
Говорят, есть список, кого надо посадить из предшественников. Но я не знаю его содержания. Власть целится на Петра Порошенко. Его задержание было бы показательной победой. Большая часть общества аплодировала бы. Однако вряд из этого что-то получится. Даже с чисто практической точки зрения: найти подпись президента под уголовными сделками крайне сложно", - добавляет публицист.

Полное интервью с Карлом Волохом читайте в журнале "Країна" от 31 октября.

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Дата
31
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