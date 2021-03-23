Задержали вооруженного боевика ЛНР

Продолжаются следственно-оперативные действия. Фото: СБУ

Контрразведчики СБУ задержали на Харьковщине вооруженного боевика ЛНР, который по собственной инициативе сотрудничал с российско-террористическими войсками.

Мужчина запугивал мирное население временно оккупированной Луганщины, а также принимал участие в боевых действиях против украинских военных. У задержанного изъяли боевые гранаты РГД-5 и РГО с запалами, сообщает пресс-служба СБУ.

Во время одного из нападений на позиции украинских военных боевик был ранен. Прошел лечение на территории страны-агрессора и пытался получить российское гражданство. Но получил тюремный срок за незаконные сделки с наркотиками. После отбытия наказания вернулся в Украину.

Продолжаются следственно-оперативные действия для установления возможных разведывательных или подрывных действий боевика.

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В Харькове 21 февраля контрразведка СБУ разоблачила агента Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил России. Мужчину задержали во время получения полного комплекта технической документации с грифом "Секретно".