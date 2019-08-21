Задержали участников АТО из Грузии, которым Зеленский дал гражданство

Мужчины ворвались в дом одного из предпринимателей, связали его вместе с женой и ограбили. Фото: kv.npu.gov.ua

В Бориспольском районе столичные правоохранители задержали трех бывших сотрудников МВД Грузии за разбойное нападение. Правонарушителями оказались 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. Они являются участниками АТО. Двое из них недавно получили украинское гражданство.

По данным Нацполиции, мужчины ворвались в дом одного из предпринимателей, когда тот вместе с женой находился дома.

"Трое злоумышленников в масках ворвались в один из домов садового кооператива в с. Артемовка Бориспольского района. Там они напали на хозяина, его жену и связали их. Затем нападавшие похитили ценные изделия, крупную сумму денег, завладели автомобилем "Лексус" и с награбленным имуществом скрылись в неизвестном направлении.Полицейские задержали злоумышленников во время проведения оперативных мероприятий на трассе Киев-Борисполь ", - сообщили в полиции.

Во время обыска по месту жительства подозреваемых правоохранители обнаружили гранаты, пистолеты и автоматы.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Задержанным готовят подозрение и должны избрать им меры пресечения.

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