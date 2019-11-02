Задержали таможенников, нанесших миллионные убытки государству

Из-за действий злоумышленников государственный бюджет недополучил 10 млн грн. Фото: СБУ

Сотрудники СБУ разоблачили должностных лиц Николаевской таможни Государственной фискальной службы на масштабных злоупотреблениях, которые принесли миллионные убытки.

"В течение 2018-2019 годов руководство областной таможни совместно с начальниками нескольких таможенных постов систематически нарушали отечественное антидемпинговое законодательство в интересах коммерческих структур. При ввозе из Европы минеральных удобрений должностные лица безосновательно занижали налоговые ставки, в результате чего государственный бюджет недополучил почти 10 млн гривен", - сообщает пресс-служба СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли документацию, подтверждающую масштабные злоупотребления.

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Уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 364 "Злоупотребление властью или служебным положением. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

В Одессе на взятке задержали сотрудника Службы безопасности и его сообщника. Злоумышленники требовали 35 тыс. гривен из местной жительницы.