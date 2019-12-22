Задержали таможенников, которые нанесли ущерб на 2 млн грн

На Львовщине таможенники нарушали правила пропуска грузовых автомобилей Фото: zn.ua

Двух инспекторов таможенного поста "Западный" и работника отдела администрирования платежей Львовской таможни подозревают в преступной деятельности. Через них госбюджет недополучил более 2 млн грн.

Досудебным расследованием установлено, что должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN на территорию Украины через пост "Западный" с занижением таможенной стоимости, сообщила пресс служба Государственного бюро расследований.

Они не проверяли сведения о таможенной стоимости иностранных грузовиков, игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор". Начисление таможенных платежей проводилось по значительно заниженной ставке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Главе таможни сожгли авто

Ведется следствие по статье злоупотребление служебным положением. Чиновники действовали с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, используя служебное положение вопреки интересам службы и государственным интересам.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.

Правоохранители задержали бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды". Об этом сообщили в НАБУ. Задержание произошло в помещении САП, куда Альперин пришел сам.