Задержали таможенников, которые нанесли ущерб на 2 млн грн

Двух инспекторов таможенного поста "Западный" и работника отдела администрирования платежей Львовской таможни подозревают в преступной деятельности. Через них госбюджет недополучил более 2 млн грн.
Досудебным расследованием установлено, что должностные лица в сговоре с предпринимателями наладили преступную схему растаможивания грузовых автомобилей марки MAN на территорию Украины через пост "Западный" с занижением таможенной стоимости, сообщила пресс служба Государственного бюро расследований.
Они не проверяли сведения о таможенной стоимости иностранных грузовиков, игнорировали сообщения автоматизированной системы таможенного оформления "Инспектор". Начисление таможенных платежей проводилось по значительно заниженной ставке.
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Ведется следствие по статье злоупотребление служебным положением. Чиновники действовали с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, используя служебное положение вопреки интересам службы и государственным интересам.
Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 500 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан.
Правоохранители задержали бизнесмена Вадима Альперина, которого президент Владимир Зеленский назвал "крестным отцом контрабанды". Об этом сообщили в НАБУ.
Задержание произошло в помещении САП, куда Альперин пришел сам.
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