Задержали мужчину, который готовил фальсификации на выборах

В Украинке предлагал 100 грн за бюллетень. Фото: Национальная полиция

36-летний житель Обуховского района Киевской обл. изготовил фальшивые бюллетени и предлагал избирателям по 100 грн за то, чтобы их бросить.

Те вызвали полицию, сообщает отдел коммуникации полиции Киевской обл.

"Человек сознательно незаконно изготовил бюллетени с целью использовать их в день повторного голосования выборов на пост городского головы города Украинка. После чего предоставил потенциальным избирателям, чтобы те бросили фейковый бюллетени в урну за определенное вознаграждение. За такие услуги злоумышленник предлагал 100 гривен", - говорится в сообщении полиции.

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Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Избирательные участки в Каменце-Подольском Хмельницкой и в Украинцы Киевской области страдают от недостатка урн для голосования.