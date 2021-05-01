Задержали иностранца, который пытался в желудке провезти наркотики

Украинские таможенники задержали в столичном аэропорту "Борисполь" иностранца с интересным грузом.
В его брюшной полости находились капсулы с белым порошком, который оказался кокаином, сообщает пресс-служба полиции.
При проведении компьютерной томографии оказалось, что он проглотил 91 овальную капсулу.
Общий вес ценного груза составил 1070 граммов. Порошок изъяли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчина продавал наркотики, пользуясь сходством с Конором МакГрегором
Крупную партию кокаина, почти 750 кг, нашел пловец у берегов американской Флориды.
×
Комментарии