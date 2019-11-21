Задержали гражданина РФ - члена ИГИЛ

Мужчина родился в Луганской области. Долгое время жил в России Фото: Националная полиция

В Житомире в четверг задержали 30-летнего гражданина РФ. Он находится в международном розыске за совершение убийства.

"По имеющейся информации, задержанный является членом террористической радикальной организации "Исламское государство" и даже руководителем одной из ее групп, - отмечается в сообщении Национальной полиции Украины.

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Мужчина родился в Луганской области. Долгое время жил в России. На территории Украины скрывался во избежание ответственности за совершение убийства. Решают, экстрадировать ли задержанного.

В Одесском аэропорту пограничники задержали гражданина РФ, который пытался вывезти составляющие к винтовке. Мужчина должен был лететь в Минск. Задержать его помогла служебная собака, передает пресс-центр Государственной пограничной службы.