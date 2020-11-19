Задержали членов группировки, которая похищала людей

Правоохранители задержали группировку, в состав которого входили опасные злоумышленники.

Злоумышленники подозревают в похищении и истязании людей. Об этом сообщает пресс служба полиции Винницкой области в Facebook.

Как отмечается, мужчины пытались скрыться от правоохранителей, но им это не удалось.

"Мужчины похитили 2 человека и вывезли их в частный дом в Шаргороде. Там пострадавших били битами, а также стреляли у них из огнестрельного оружия. На следующий день одного из похищенных отпустили для того, чтобы он привез деньги. Впрочем, потерпевший обратился в больницу и полиции", - сообщают следователи.

На место пребывания заложника направили спецназовцев "КОРДа". Мужчину освободили, а подозреваемые смогли сесть в машину и пытались скрыться.

Уже за пределами города правоохранители вытеснили машину с дороги, а она влетела в дерево. Злоумышленники выбежали из машины и хотели скрыться в лесу. Впрочем, их догнали.

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"Задержанными оказались 3 жителей Шаргородского района Винницкой области 31, 32 и 33 лет. Сейчас они находятся в изоляторе временного содержания. Один из участников группировки уже находился в тюрьме за разбой", - говорится в сообщении.

Во время обысков правоохранители изъяли ножи, биты и другие доказательства участия мужчин в преступной деятельности.

В полиции открыли уголовное производство относительно незаконного лишения свободы человека, а также нанесение умышленных повреждений средней тяжести. Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские Ивано-Франковской задержали группу преступников, которые ворвались в дом, пытали и ограбили семью. Грабители были в масках. Били хозяина и его родных, связывали и убить.