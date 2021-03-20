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суббота, 20 марта 2021 14:27

Жадан сделал прививку от Covid-19 и получил шквал хейта

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Жадан сделал прививку от Covid-19 и получил шквал хейта
Сергей Жадан получил вакцину от коронавируса и нарвался на критику. Фото: serhiy.zhadan

Украинский поэт и прозаик Сергей Жадан получил прививку от коронавируса и возмутил сеть.

Писатель опубликовал фото из лаборатории, в которой проходил вакцинацию, в Facebook.

"Вакцинирован. По возможности советую вам", - посоветовал Жадан.

Пользователи сети "взорвались" гневными комментариями.

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"По блату? Мы вот в очередь записались, но пока в ней очень далеко ".

"Такой совет выглядит, как издевательство. Ведь для простых смертных вакцина недоступна".

"Спасибо за популяризацию того, чего нет. Какой постмодернизм".

"Стыдно. Очередной раз провальный процесс вакцинации нагло оправдывают "нежеланием населения".

"С радостью вакцинировался бы сам и вакцинировал родных, но в нашей стране такой возможности нет. Несмотря на то, что именно за мои налоги была куплена эта вакцина".

Провакцинувався. І вам раджу, якщо є можливість.

Опубликовано Сергій Жадан [офіційна сторінка] Суббота, 20 марта 2021 г.

Группа "Жадан и Собаки" 8 марта дали концерт в харьковской колонии. В этой колонии отбывала срок Юлия Тимошенко, с 2011-го по 2014 год.

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20
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