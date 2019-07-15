Жадан: 73 процента украинцев проголосовали за договоренность с врагом "где-то посередине"

Сергей Жадан: После Майдана ответственность в обществе просыпается. Фото: Тарас Подолян

Ответственность - главное, чего не хватает украинцам. Из нее выходит способность критически мыслить.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит писатель Сергей Жадан.

"Если ответственно относишься к своей стране, бизнесу, близким людям, нельзя действовать эмоциями. Это классический пост-тоталитарной синдром: самоустраниться и положиться на другого.

После Майдана ответственность в обществе просыпается. Для кого-то это понятие стало реальным и физическим. Человек решил защищать государство от оккупантов, потому что больше некому. Но Украина - не монолитная. Изменения не происходят по всей горизонтали во всех регионах", - объясняет он.

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Каждый гражданин может ускорить нашу победу в войне, отмечает писатель.

"Достаточно на выборах поддержать тех, кто не хочет сдать страну агрессору. За пять лет меньшинство наработало нормальную армию. А сейчас 73 процента украинцев проголосовали за возможность договориться с врагом "где-то посередине". Стоит более ответственно относиться к своему голосу", - добавляет Сергей Жадан.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнала "Країна" от 18 июня.