Заболеваемость в Украине растет: сколько обнаружили случаев коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1732 случаев коронавируса. Из них - 104 ребенка и 32 медработника.
Наибольшее количество больных Covid-19 зарегистрировали в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях. Об этом сообщает Минздрав.
В Украине за все время пандемии заболели 2 273 558 человек. От осложнений болезни умерли 53 432 пациентов, из них 38 - за минувшие сутки. Вылечились 2 200 763 человека, из которых за последние сутки - 763.
В общем провели более 11, 8 млн ПЦР-тестирования. За минувшие сутки - почти 60 тыс., в том числе методом ПЦР - 27 444 человека, методом ИФА - 84 62 человека, экспресс-тестами - 20 019 людей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19
Количество заболеваний в регионах в сутки:
Киев - 232 случая;
Винницкая область - 27 случаев;
Волынская область - 16 случаев;
Днепропетровская область - 148 случаев;
Донецкая область - 111 случаев;
Житомирская область - 32 случая;
Закарпатская область - 13 случаев;
Запорожская область - 119 случаев;
Ивано-Франковская область - 33 случая;
Киевская область - 68 случаев;
Кировоградская область - 8 случаев;
Луганская область - 57 случаев;
Львовская область - 108 случаев;
Николаевская область - 38 случаев;
Одесская область - 127 случаев;
Полтавская область - 33 случая;
Ровенская область - 30 случаев;
Сумская область - 64 случая;
Тернопольская область - 49 случаев;
Харьковская область - 157 случаев;
Херсонская область - 61 случай;
Хмельницкая область - 69 случаев;
Черкасская область - 21 случай;
Черновицкая область - 68 случаев;
Черниговская область - 43 случая.
Кабинет министров Украины готовится к возможным новым карантинным ограничениям. Кроме того, власти на местах получила указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом. Во всех регионах Украины обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
Комментарии