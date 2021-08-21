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суббота, 21 августа 2021 09:54

Заболеваемость в Украине растет: сколько обнаружили случаев коронавируса за сутки

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Заболеваемость в Украине растет: сколько обнаружили случаев коронавируса за сутки
Коронавирус в Украине: обнаружили более 1700 новых больных. Фото: unsplash.com

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 1732 случаев коронавируса. Из них - 104 ребенка и 32 медработника.

Наибольшее количество больных Covid-19 зарегистрировали в Киеве (232), Харьковской (156), Днепропетровской (148), Одесской (127) и Запорожской (119) областях. Об этом сообщает Минздрав.

В Украине за все время пандемии заболели 2 273 558 человек. От осложнений болезни умерли 53 432 пациентов, из них 38 - за минувшие сутки. Вылечились 2 200 763 человека, из которых за последние сутки - 763.

В общем провели более 11, 8 млн ПЦР-тестирования. За минувшие сутки - почти 60 тыс., в том числе методом ПЦР - 27 444 человека, методом ИФА - 84 62 человека, экспресс-тестами - 20 019 людей.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев - 232 случая;

Винницкая область - 27 случаев;

Волынская область - 16 случаев;

Днепропетровская область - 148 случаев;

Донецкая область - 111 случаев;

Житомирская область - 32 случая;

Закарпатская область - 13 случаев;

Запорожская область - 119 случаев;

Ивано-Франковская область - 33 случая;

Киевская область - 68 случаев;

Кировоградская область - 8 случаев;

Луганская область - 57 случаев;

Львовская область - 108 случаев;

Николаевская область - 38 случаев;

Одесская область - 127 случаев;

Полтавская область - 33 случая;

Ровенская область - 30 случаев;

Сумская область - 64 случая;

Тернопольская область - 49 случаев;

Харьковская область - 157 случаев;

Херсонская область - 61 случай;

Хмельницкая область - 69 случаев;

Черкасская область - 21 случай;

Черновицкая область - 68 случаев;

Черниговская область - 43 случая.

Кабинет министров Украины готовится к возможным новым карантинным ограничениям. Кроме того, власти на местах получила указания о продолжении работы по обеспечению больниц кислородом. Во всех регионах Украины обещают усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

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