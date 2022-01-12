За сутки выявлено более 7 тыс. новых случаев коронавируса

106 362 человека вакцинировали за сутки. Фото: Pexels

11 января в Украине зафиксировали 7117 новых подтвержденных случаев коронавируса.

Среди новых заболевших 409 детей и 160 медработников, передает Министерство здравоохранения.

106362 человека вакцинировали. Первую дозу получили 33288 человек, вторую дозу – 59348. Дополнительную дозу получили 670 человек, бустерную дозу – 13056.

За минувшие сутки госпитализировали 1898 человек. Произошло 193 летальных случая. Выздоровело 8 077 человек.

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С начала вакцинальной кампании привили 14 875 716 человек.

Существующие бустерные дозы вакцин не помогут защититься от новых штаммов и мутаций Covid-19. Необходимо разработать новые вакцины от Covid-19, которые оказывают высокое влияние на профилактику инфекции и ее передачи, в дополнение к предотвращению тяжелых заболеваний и смерти, говорится в заявлении Технической консультативной группы ВОЗ.