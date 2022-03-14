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За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотник "орков"

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За сутки Украина сбила четыре самолета, три вертолета и беспилотник &quot;орков&quot;
В Киевской области украинские защитники сбили вражеские самолеты типов Су-35, Су-34 и Су-25. Фото: Воздушные силы Вооруженных сил Украины

В течение суток 13 марта силами противовоздушной обороны государства поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотный летательный аппарат оккупантов.

Об этом сообщают Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

"На Киевщине группа вражеских самолетов типов Су-35, Су-34 и Су-25 пыталась нанести ракетно-бомбовые удары по оборонным редутам украинских защитников. Противовоздушная оборона выпустила зенитные ракеты по вражеским воздушным целям. Зафиксировали три попадания по российским самолетам. Также есть информация о поражении трех вертолетов оккупантов и одного БпЛА", - говорится в сообщении.

Также оперативное командование "Север" сообщает, что их ПВО утром 13 марта поразило еще один самолет оккупантов.

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24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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