За сутки обнаружили более 9 тыс. случаев коронавируса

За сутки 355 человек скончались от коронавируса. Фото: Reuters

За сутки в Украине зафиксировали 9590 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди новых заболевших 864 ребенка и 115 медработников, сообщает Министерство здравоохранения.

2089 человек госпитализировали. 355 умерли. 25 499 человек выздоровели.

142 926 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получили 47 519 человек, полностью иммунизированы - 95 407.

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Всего за все время пандемии в Украине от коронавируса умерли 92 313 человек.

В Одесской области растет количество больных коронавирусом. За сутки там фиксируют 500-600 новых случаев. Если динамика сохранится, Одесса снова окажется в красной зоне.