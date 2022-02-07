За сутки обнаружили более 23 тыс. случаев коронавируса

На выходных обнаружили меньше заболевших. Фото: Pexels

За воскресенье зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди новых больных 2242 детей и 394 медработников, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

2699 человек вчера госпитализировали. 115 умерло. 5 024 человека выздоровело.

18626 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получил 5741 человек, вторую дозу – 8028, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.

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"Вакцинация - это единственный эффективный способ оградить себя от коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Сегодня, 6 февраля, Украина получила первую партию препарата "Молнупиравир", объем которой 60 тыс. курсов. Таблетки помогут в лечении коронавируса, сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.