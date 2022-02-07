За сутки обнаружили более 23 тыс. случаев коронавируса

 
Ексклюзивы
1/5
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Трагический день в истории – Януковича избрали президентом
Просмотров: 603
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
"Тело и Город": открылась выставка сестер Очередько
Просмотров: 396
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
"Власть хочет запугать от выхода на протесты" – в Раде прокомментировали заявление Монастырского
Просмотров: 1629
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
"Дела могут рассыпаться в суде" – что ожидает скандальных "слуг" Трухина и Кузьминых
Просмотров: 594
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Какие лазейки могут найти в делах Трухина и Кузьминых
Просмотров: 495
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
"Трухина должны выгнать из фракции, забрать мандат" – политолог о политической ответственности
Просмотров: 279
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 909
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 1008
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 342
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1215
Фото
Все фото
5
12
4
3
11
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
50 км от границы Украины: спутник сделал снимки военной техники РФ в Беларуси
В Киеве проходит Международный марш единства. Поддержать Украину вышли иностранцы
В Киеве проходит Международный марш единства. Поддержать Украину вышли иностранцы
Украинец в 82 года установил романтичный рекорд: щемящая история
Украинец в 82 года установил романтичный рекорд: щемящая история
Ругался и угрожал: мужчина облил пивом заместителя мэра и сорвал совещание
Ругался и угрожал: мужчина облил пивом заместителя мэра и сорвал совещание
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
Видео
Все видео
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
"Наследие российско-коммунистического имперского прошлого" - в Полтаве снесли Суворова
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Зеленский тянет с антиукраинским телеканалом Мураева – Стерненко
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
Автор репа о Порошенко написал песню о "слуге" Трухине
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
В "Дію" теперь можно добавить сертификат о бустере. Как это сделать
Интервью
1/5
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 369
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 846
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1692
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 1026
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 405
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 666
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
понедельник, 07 февраля 2022 08:28

За сутки обнаружили более 23 тыс. случаев коронавируса

  Комментировать
За сутки обнаружили более 23 тыс. случаев коронавируса
На выходных обнаружили меньше заболевших. Фото: Pexels

За воскресенье зафиксировали 23 378 новых подтвержденных случаев Covid-19.

Среди новых больных 2242 детей и 394 медработников, сообщает Министерство здравоохранения Украины.

2699 человек вчера госпитализировали. 115 умерло. 5 024 человека выздоровело.

18626 человек вакцинировали против коронавируса. Первую дозу получил 5741 человек, вторую дозу – 8028, дополнительную дозу получили 86 человек, бустерную дозу – 4771 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в Украине: на выходных больных стало меньше

"Вакцинация - это единственный эффективный способ оградить себя от коронавирусной болезни", - говорится в сообщении.

Сегодня, 6 февраля, Украина получила первую партию препарата "Молнупиравир", объем которой 60 тыс. курсов. Таблетки помогут в лечении коронавируса, сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко. Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp&Dohme.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За сутки обнаружили более 23 тыс. случаев коронавируса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
февраля

"Пек планеры, как блины" - легендарный авиаконструктор создавал самолеты в Киеве

Эштон Кутчер празднует 44-летие: знаковые роли кинозвезды, который должен был стать инженером-биохимиком

Вышла первая в мире печатная книга украинского автора

Евросоюз празднует 30-летний юбилей

Самое читаемое
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину 2 Просмотров: 35379
Сотни людей вышли в Харькове на &quot;Марш единства&quot;, который хотела запретить городская власть - фото и видео
Сотни людей вышли в Харькове на "Марш единства", который хотела запретить городская власть - фото и видео
11
 Просмотров: 15480
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли
Мальчика, проведшего пять дней в 23-метровом колодце, не спасли Просмотров: 14582
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
Провокация на Олимпиаде из-за языка. Российский комментатор оскорблял журналиста с украинской аккредитацией
 Просмотров: 13221
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде
Украинская фигуристка Шаботова расплакалась после выступления на Олимпиаде Просмотров: 9864
Общество
Две области перешли в желтую зону
Две области перешли в желтую зону
В восьми областях объявили штормовое предупреждение
В восьми областях объявили штормовое предупреждение Просмотров: 135
Гороскоп на 7 февраля: кому звезды обещают неожиданную прибыль
Гороскоп на 7 февраля: кому звезды обещают неожиданную прибыль
 Просмотров: 945
Сегодня удачный день для одиноких людей – как найти вторую половинку
Сегодня удачный день для одиноких людей – как найти вторую половинку Просмотров: 432
Патриарх спал на земле и ходил босиком – какой сегодня церковный праздник
Патриарх спал на земле и ходил босиком – какой сегодня церковный праздник Просмотров: 513
Больше всего комментируют
4
В ОРДЛО утверждают, что Ермак в Париже пообещал рассмотреть их предложения — СМИ
4
"Преподавать по-русски" - экс-депутат Госдумы РФ на гостелеканале "Дом" начал "поучать" украинцев
4
"Нужно быть очень реалистичным": Макрон рассказал, чего ожидает от переговоров с Путиным
3
"Без тебя никак" - Зеленский посвятил жене стихотворение
2
Против войны с Украиной и за отставку президента: российские офицеры обратились к Путину
Голосов: 58424
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть