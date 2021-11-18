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четверг, 18 ноября 2021 08:30

За сутки обнаружили более 20 тыс. случаев коронавируса

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За сутки обнаружили более 20 тыс. случаев коронавируса
752 человека скончались за сутки. Фото: Reuters

20591 новый случай коронавируса зафиксировали за минувшие сутки.

Среди новых больных 1478 детей и 377 медработников, сообщает Минздрав.

3 907 человек были госпитализированы. 752 человека скончались. 19 633 человек поправилось.

297832 человека вакцинировали против Covid-19. Одну дозу получили 108 754, полностью иммунизированы – 189 078.

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88,2% госпитализированных на прошлой неделе – невакцинированные.

В Закарпатье впервые в Украине открыли анонимную вакцинацию от коронавируса. Предназначена для людей, купивших сертификат, или для тех, кто по религиозным или семейным причинам не желает разглашать информацию о вакцинации.

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