За сутки обнаружили более 20 тыс. случаев коронавируса

20591 новый случай коронавируса зафиксировали за минувшие сутки.
Среди новых больных 1478 детей и 377 медработников, сообщает Минздрав.
3 907 человек были госпитализированы. 752 человека скончались. 19 633 человек поправилось.
297832 человека вакцинировали против Covid-19. Одну дозу получили 108 754, полностью иммунизированы – 189 078.
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88,2% госпитализированных на прошлой неделе – невакцинированные.
В Закарпатье впервые в Украине открыли анонимную вакцинацию от коронавируса. Предназначена для людей, купивших сертификат, или для тех, кто по религиозным или семейным причинам не желает разглашать информацию о вакцинации.
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