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четверг, 12 декабря 2019 17:43

За пропагандистами из России будет следить СБУ

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За пропагандистами из России будет следить СБУ
Журналистов пропустили на территорию Украины, поскольку они не указывали, что являются российскими журналистами и никаких ограничений по ним от правоохранительных органов Украины не было Фото: Детектор медіа

Съемочную группу телеканала Минобороны России "Звезда", что прилетела в Киев, могут привлечь к административной ответственности за проведение незаконной съемки при пересечении границы.

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, пишет Радио Свобода.

"Поскольку они незаконно проводили видеосъемку во время пересечения государственной границы, когда они будут уезжать из Украины, пограничники могут привлечь их к административной ответственности", - сказал он.

Журналистов пропустили на территорию Украины, поскольку они не указывали, что являются российскими журналистами и никаких ограничений по ним от правоохранительных органов Украины не было.

"О данных лиц - никаких ограничений от других правоохранительных органов или информации о них в пограничной службы не поступало для того, чтобы их обнаружить непосредственно на государственной границе и четко понимать, что они являются представителями российских СМИ. Также не было ограничений для их въезда в Украине от других правоохранительных органов. во время прохождения ими паспортного контроля они не указывали, что являются представителями какого-то российского издания или телеканала, пограничникам это не удалось четко установить. Также добавлю, что не было установлено и фак в их незаконного пребывания на временно оккупированных территориях Украины ", - сказал представитель погранслужбы.

Пребывание на территории Украины представителей российского пропагандистского телеканала будет отслеживать СБУ.

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"Если будет установлена ​​их работа как СМИ из России, к ним могут быть применены другими органами какие-то действия", - сказал Демченко.

Утром 12 декабря на сайте "Звезды" появилась информация о том, что съемочную группу этого канала пустили в Киев. Корреспондентка Диана Сирази и оператор Александр Столеров прилетели в "Борисполь". Съемочная группа приехала в Киев "после приглашения украинского президента Владимира Зеленского". Зеленский на итоговой пресс конференции в Париже 9 декабря после "нормандского саммита" заявил, что российские СМИ должны приехать в Украину, в Донбасс, чтобы увидеть все собственными глазами. На сайте канала также размещен видеосюжет съемочной группы со съемками, в частности, из аэропорта "Борисполь" и с площади Независимости в Киеве.

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