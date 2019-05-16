За нежелание говорить на государственном придется заплатить

Если официант не хочет обслуживать украинский, заведения придется платить штраф. фото:

Учреждениям сферы обслуживания за нарушение языкового закона будет грозить до 6800 грн штрафа.

Такую норму предусмотрели в тексте документа, сообщает rbc.uа

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Нормы о переходе на украинский язык активизируются через 18 месяцев после вступления в силу языкового закона - с 16 января 2021-го.

Так, в случае его нарушения со стороны субъекта сферы обслуживания он получит предупреждение с требованием устранить нарушение в течение 30 дней.

За повторное в течение года нарушение налагается штраф в размере от 5100 до 6800 грн. Постановление о штрафе можно обжаловать субъектом хозяйствования в суде.

Обслуживание клиента должно проводиться на украинском языке, если он не попросит о другом. Также на государственном языке будет предоставляться информация о товарах и услугах.

Языковой закон усиливает квоты на радио и ТВ. В частности, квоты украинского языка на общенациональных каналах поднимут до 90%.