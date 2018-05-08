За неуплату алиментов усилят ответственность

Ответственность за неуплату алиментов снова ужесточат. Фото - Politeka

На выполнении Государственной исполнительной службы находится 207 тысяч производств о принудительном взыскании алиментов с лиц, которые свыше 6 месяцев их не платят. Об этом сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, сообщает пресс-служба ведомства.

"Сейчас на выполнении Государственной исполнительной службы находится 207 тысяч производств о принудительном взыскании алиментов с лиц, которые более 6 месяцев не платят алименты. Из них 86 тысяч производств - по отношению к родителям, которые больше года игнорируют обязанность уплаты алиментов", - отметила Глущенко.

В ближайшее время ожидаются новые изменения в этой сфере. В частности, при участии народных депутатов Ирины Луценко и Андрея Иванчука подготовлен второй пакет законодательных инициатив, которые введут еще более жесткие средства стимулирования родителей к уплате алиментов.

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Второй пакет законодательных инициатив по усилению ответственности за неуплату алиментов, был внесен в Верховную Раду в апреле, и может быть принят в ближайшие недели.

С начала февраля в Украине начали действовать изменения в законодательство, которые усилили ответственность злостных неплательщиков алиментов на детей. В частности, им ограничивают выезд за пределы Украины, вождения транспортными средствами, пользование оружием и право на охоту и тому подобное. Для официально нетрудоустроенных должников предусмотрен новый вид воздействия - общественно полезные работы, оплату за которые будут перечислены на оплату долга по выплате алиментов.